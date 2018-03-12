Запорожская атомная электростанция (АЭС) 11 марта в 00:05 отключила от сети четвертый энергоблок для проведения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба станции.

По ее данным, ремонт продлится 230 суток (до 26 октября 2018 года), в рамках которого будут выполнены мероприятия для продления срока эксплуатации блока.

Таким образом в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС идут 95-и сутки среднего планового ремонта (до 23 июля), на блоке №2 Запорожской АЭС – 52-е сутки среднего планового ремонта (до 13 мая), на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 32-е сутки среднего планового ремонта (до 8 июня).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Напомним, в Полтаве десятки домов остались без газа.