Запорожская АЭС отключила четвертый блок [ Редактировать ]
Запорожская атомная электростанция (АЭС) 11 марта в 00:05 отключила от сети четвертый энергоблок для проведения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба станции.
По ее данным, ремонт продлится 230 суток (до 26 октября 2018 года), в рамках которого будут выполнены мероприятия для продления срока эксплуатации блока.
Таким образом в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС идут 95-и сутки среднего планового ремонта (до 23 июля), на блоке №2 Запорожской АЭС – 52-е сутки среднего планового ремонта (до 13 мая), на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 32-е сутки среднего планового ремонта (до 8 июня).
Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.
Напомним, в Полтаве десятки домов остались без газа.
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