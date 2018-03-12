Магазинам - вихідний! У Польщі відучора діють нові правила для торговельних мереж. Щонеділі, усі магазини зачинятимуть. Купити продукти, тим хто не встиг, можна буде хіба що на заправках. Як поляки поставилися до нововведення і який штраф загрожує порушникам - в нашому наступному сюжеті.

Зачинені супермаркети, а навколо - спорожнілі парковки. Поблизу магазинів - ані душі. Варшава неначе спить. Відпочинок працівникам магазинів, на вихідний день, подарувала польська влада. Закон набрав чинності саме напередодні. Проте нововведення не всім у Польщі до вподоби.

"Краще б вони не закривали магазини по неділях, а навпаки, - пропонували б продавцям подвійну зарплату за ці дні. Так би усі були задоволені", - говорить Яцек Міжерський, пенсіонер.

Хто не встиг закупитися у будні - тепер має їхати по продукти на заправки. Але там і вибір не великий, і ціни зависокі.

"На заправках зависокі ціни. Тож я, зазвичай, купую усе в супермаркеті. Адже в мене 7 дітей", - розповідає Марцин Заржиський, електрик.

Серед поляків, через новий закон, не панікують хіба що пенсіонери. Вони найчастіше ходять за продуктами у будні, а вихідними відвідують родичів.

"Ми завжди купуємо усе у будні, а вихідними ходимо до церкви і відвідуємо рідних", - говорить Барбара Пантек, пенсіонерка.

Не перейматися закликає поляків і влада. Мовляв - треба звикнути і організувати себе на покупки у будні дні, а не залишати усе на неділю.

"Я впевнений, що з цим законом ми повернемося до норми, і з часом звикнемо до того, що вже давно запровадили в країнах ЄС, таких як Німеччина та Австрія. Там усі магазини в неділю - зачинені", - пояснює Анджей Дуда, Президент Польщі.

Виняток мають становити хіба що кондитерські, ятки з хлібом, каси продажу проїздних на транспорт і магазини ритуальних послуг. Решту ж маркетів - суворо контролюватимуть інспектори. Порушникам загрожує штраф у 100 тисяч злотих. Це майже - 24 тисячі євро.