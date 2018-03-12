Авіакатастрофа в Нью-Йорку забрала життя 5 людей [ Редактировать ]
П'ятеро людей загинули в авіакатастрофі в Нью-Йорку. Там на воду впав прогулочний гелікоптер.
На борту було шестеро людей. Врятуватися вдалося лише пілоту. Йому надали допомогу лікарі і відпустили з госпіталю. Цей гелікоптер здійснював приватні рейси. Що спричинило падіння - нині з'ясовують.
по теме
У Нью-Йорку розбився гелікоптер
У Нью-Йорку на воду впав гелікоптер. Загинули дві людини. На цьому відео видно, як вертоліт торкається поверхні води, перекидається і тоне.
Турецький літак розбився в Ірані
В Ірані розбився турецький літак. За останніми даними, внаслідок авіакатастрофи загинуло 11 людей. Загалом, на облавку було зо два десятки пасажирів.
Турецький літак впав поблизу іранського міста
В Ірані розбився турецький літак. За останніми даними внаслідок авіакатастрофи загинуло 11 людей. Загалом, на облавку було зо два десятки пасажирів.
У Сирії розбився російський військово-транспортний літак (відео)
У Сирії під час посадки розбився російський військово-транспортний літак Ан-26. Загинуло 39 російських військовослужбовців - 6 членів екіпажу та 33 пасажири.
Война на Донбассе: погиб сержант Военно-морских сил Украины
В Донецкой обл. во время выполнения боевых задач погиб сержант Военно-морских сил Украины Александр Швец.