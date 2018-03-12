П'ятеро людей загинули в авіакатастрофі в Нью-Йорку. Там на воду впав прогулочний гелікоптер. Очевидці зняли на відео, як вертоліт торкається поверхні води, перекидається і тоне.

На борту було шестеро людей. Врятуватися вдалося лише пілоту. Йому надали допомогу лікарі і відпустили з госпіталю. Цей гелікоптер здійснював приватні рейси. Що спричинило падіння - нині з'ясовують.