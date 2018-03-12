Внаслідок авіакатастрофи в Ірані загинуло люди

В Ірані розбився турецький літак. За останніми даними, внаслідок авіакатастрофи загинуло 11 людей. Загалом, на облавку було зо два десятки пасажирів.

Літак нібито належав турецькій приватній компанії і прямував до Стамбула з міста Шарджа, що в Об'єднаних Арабських Еміратах. Але з невідомих дотепер причин, впав поблизу іранського міста Шахре-Корд. Деякі ЗМІ повідомляють, що серед загиблих - дочка відомого турецького підприємця. Причини аварії наразі з'ясовують.