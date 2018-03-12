Ілон Маск розповів про колонізацію Марса [ Редактировать ]
Ілон Маск анонсував перші польоти на Марс. За словами власника SpaceX - його компанія готова споряджати космонавтів на червону планету вже наступного року.
План передбачає політ в обидва боки. Нині ж, SpaceX будує перший міжпланетний корабель. За словами Ілона Маска - колонізація Марса вимагатиме масштабного будівництва на планеті, а це - вигідна інвестиція.
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