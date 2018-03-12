"Зимо - прощавай!" - У Німеччині проводжали холоди традиційно - за три тижні до католицького Великодня. Під час такої церемонії зазвичай спалюють ляльку, що символізує зиму. Більше про святкування - у нашому сюжеті.

Під звуки волинки і перестук барабана - символічну солом'яну зиму несуть селом. Учасники ходи - ряжені і пересічні німці збираються для давнього обряду щороку у Дюппелі. Це музей просто неба у Берліні.

"Традиційно ми виганяємо зиму за три тижні до Великодня. Але коріння такого обряду сягає ще дохристиянських часів. Люди палили солом'яних ляльок, що символізувало смерть зими", - розповідає Карло Гертнер, фахівець з культурної антропології.

Солом'яна лялька - зима - це ніби втілення злого духу. Її вигнати не просто - треба голосно кричати. Саме тому учасники в костюмах відьом і шаманів разом з відвідувачами вигукують - "Гори, зимо"!

"Гори гори зима".

Потім ляльку кидають у полум'я. Цього разу вона трохи не втекла. А точніше - відскочила від багаття. Проте від "доброї відьми" їй таки нікуди подітися. Своїм посохом вона поправила ляльку і символічна смерть зими - настала.

"Це дуже гарно! Так приємно, що такі традиції - передаються з покоління в покоління. Ми тут добре проводимо час і схоже усе працює, адже сонечко починає пригрівати", - розповідає Віра Вехмеєр

Діти від такого видовища у захваті, і щиро вірять, що після цього нарешті прийде весна.

"Я так чекаю справжньої весни. Я сподіваюся, що відтепер буде тепло і холоди відступлять".

Та де там! У казку ладні повірити навіть дорослі, які вже після обряду помітили, що сонце - стало яскравішим і теплішим.

"Чудово! Це ідеальний день, щоб запросити нарешті весну. Було так красиво і сонячно. Це мабуть перший такий теплий день після тривалих холодів", - розповідає Надін Мей.

Зазвичай, після стародавнього обряду, німці гуляють у музеї під відкритим небом. Людям дозволяють розташуватися прямо на галявинах і відпочити з дітьми. Або й навіть поспати. Щоправда, жодних смаколиків їсти не дозволяють. Не продаються на території і сувеніри. Обряд - вигнання зими, передусім, незабутні емоції - переконують організатори.

"Ми усе організували так, що хода йшла через усе село і несла солом'яну ляльку, що символізує зиму. А потім на галявині ми спалили її, що символічно означає - "вбити зиму" ", - розповідає Астор Ітеллар.

Після такої "символічної смерті", зима вже здасть свої позиції і поступиться весні. Принаймні - німці у це вірять.