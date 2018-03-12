В Лос-Анджелесе актрису Эмму Уотсон заметили с звездой сериала "Хор" по имени Корд Оверстрит. Пара больше не скрывает скрывать свои отношения.

Эмма и Корд прогуливались держась за руки, не прячась от папарацци.

Слухи о романе Уотсон и Оверстрита обсуждали в СМИ в течение нескольких недель. Впервые их заметили вместе на концерте Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, а на прошлой неделе Эмма и Корд посетили вечеринку после "Оскара".

Напомним, что ранее Эмма Уотсон шокировала поклонников своим признанием.