Эмму Уотсон заметили на романтическом свидании с новым парнем (фото) [ Редактировать ]
В Лос-Анджелесе актрису Эмму Уотсон заметили с звездой сериала "Хор" по имени Корд Оверстрит. Пара больше не скрывает скрывать свои отношения.
Эмма и Корд прогуливались держась за руки, не прячась от папарацци.
Слухи о романе Уотсон и Оверстрита обсуждали в СМИ в течение нескольких недель. Впервые их заметили вместе на концерте Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, а на прошлой неделе Эмма и Корд посетили вечеринку после "Оскара".
Напомним, что ранее Эмма Уотсон шокировала поклонников своим признанием.
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