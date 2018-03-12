Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает Reuters.

При этом Калиняк намерен покинуть не только пост главы МВД страны, но и занимаемый им также пост вице-премьера. Все это происходит на фоне недавнего убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака и расследования этого преступления.

"Важно сохранять стабильность, поэтому я решил уйти в отставку с поста вице-премьера и министра внутренних дел", - заявил Роберт Калиняк.

Напомним, министр культуры Словакии подал в отставку после убийства журналиста.