Убийство журналиста в Словакии: министр МВД подал в отставку [ Редактировать ]
Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает Reuters.
При этом Калиняк намерен покинуть не только пост главы МВД страны, но и занимаемый им также пост вице-премьера. Все это происходит на фоне недавнего убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака и расследования этого преступления.
"Важно сохранять стабильность, поэтому я решил уйти в отставку с поста вице-премьера и министра внутренних дел", - заявил Роберт Калиняк.
Напомним, министр культуры Словакии подал в отставку после убийства журналиста.
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