Порошенко резко высказался о выборах в оккупированном Крыму [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Петр Порошенко назвал будущие российские президентские выборы в оккупированном Крыму фейковыми и заявил, что Украина их не признает. Об этом он сказал на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.
Он также пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.
"В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский Союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", - сказал Порошенко.
Также президент подчеркнул, что договорился с Могерини усилить сотрудничество Украины и ЕС в борьбе с фейковыми новостями и киберугрозами на фоне распространения российской пропаганды и хакерских атак.
Напомним, Порошенко назвал угрозу для Евросоюза со стороны "Северного потока-2".
по теме
"Северный поток-2": Порошенко назвал угрозу для Евросоюза
Последствиями разразившегося недавно газового кризиса стала окончательная потеря российским "Газпромом" имиджа надежного партнера и четкая направленность руководства России использовать газоснабжение Европы как средство геополитической борьбы
Деньги для Украины: в Евросоюзе назвали условия для получения
Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Украина должна выполнить ряд условий для предоставления 1 млрд евро макрофинансовой помощи.
Порошенко зустрінеться з представником Євросоюзу
Петро Порошенко зустрінеться сьогодні з представником Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні. Вона напередодні прибула до України. Сторони планують обговорити безпекову ситуацію на Донбасі, перспективи запровадження миротворчої місії ООН та підтримку ЄС у виконанні Мінських угод, - повідомляє сайт Президента.
Собчак попала в базу сайта "Миротворец"
Ксения Собчак занесена в базу украинского сайта "Миротворец", который обвиняет ее в сознательном нарушении государственной границы Украины.
Могерини едет инспектировать Украину
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини планирует посетить Украину накануне очередного заседания Совета ЕС по иностранным делам.