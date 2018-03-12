Автобус Запорожье-Киев попал в ДТП в Днепре.

Автобус ехал по проспекту А. Поля. неожиданно водитель потерял контроль над дорогой и врезался в "МАЗ", который стоял впереди, сообщает gazeta.zp.ua.

Как сказал сам водитель, у него отказали тормоза. Движение затруднено из-за аварии.

Напомним, в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.