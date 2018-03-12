ДТП в Днепре: пассажирский автобус врезался в грузовик (фото) [ Редактировать ]
Автобус Запорожье-Киев попал в ДТП в Днепре.
Автобус ехал по проспекту А. Поля. неожиданно водитель потерял контроль над дорогой и врезался в "МАЗ", который стоял впереди, сообщает gazeta.zp.ua.
Как сказал сам водитель, у него отказали тормоза. Движение затруднено из-за аварии.
Напомним, в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.
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