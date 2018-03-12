В селе Великие Вильмы Сумской области расстреляли 20 собак. Жители села боятся открыто называть имена виновников, но предполагается, что в деле замешаны председатель сельсовета, зоотехник и охотники. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщается на странице Сумского общества защиты животных в соцсети Facebook.

Одного щенка удалось забрать и доставить к врачу, который сейчас борется за его жизнь. У животного два огнестрельных ранения.

По словам местных жителей, в деле замешаны председатель сельсовета, зоотехник и охотники. Но люди боятся открыто говорить о произошедшем и называть имена причастных.

Внимание! Фото содержат элементы жестокости.

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