Смартфоны сводят с ума - ученые [ Редактировать ]
Ученые установили, что смартфон может провоцировать проблемы с психикой.
В частности установлено, что гормоны стресса подталкиваются к действию постоянными звонками и оповещениями. В результате возникает защитная реакция "бей или беги", пишет Business Insider.
Также эксперты заявили, что 89 процентов американских студентов жалуются на "фантомные" виброзвонки, причем даже тогда, когда смартфон отключен. При этом 86 процентов американцев жалуются, что постоянно проверяют почту и соцсети.
По словам одного из исследователей, эндокринолога Роберта Люстига, телефонные уведомления "тренируют" мозг находиться в почти постоянном состоянии стресса и страха. В итоге префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за когнитивные функции высшего порядка (саморефлексия, воля, абстрактное мышление и другое) перестает функционировать полноценно.
Это, в свою очередь, вызывает накопление стресса при попытке сделать много вещей одновременно, и приводит к болезненным состояниям.
Ранее сообщалось, что в интернете пользователи просто "сходят с ума" от нового приложения.
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