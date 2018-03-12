Умер Олег Табаков: самые яркие роли артиста [ Редактировать ]
12 марта 2018 года на 82 году жизни скончался известный актер театра и кино, режиссер и педагог Олег Табаков.
Актер родился 17 августа 1935 года. В кино он впервые попал в середине 50-х годов, будучи студентом Школы-студии МХАТ. За свою жизнь актер сыграл более 150 ролей. На счету артиста десятки наград и премий. Кроме того, он возглавлял Московский Художественный театр имени Чехова более 15 лет.
До последних дней актер продолжал играть в спектаклях. Предлагаем вспомнить самые яркие роли артиста в кино.
Гори, гори, моя звезда (1969)
Главный герой - режиссер-самоучка по имени Володя, который не думает о тяжести военного времени, он - энтузиаст, поглощенный идеей создания нового революционного театра.
Достояние республики (1972)
Один из главных персонажей - начинающий сотрудник уголовного розыска Макар Овчинников. Ему предстоит расследовать пропажу ценностей, конфискованных у царской семьи.
Несколько дней из жизни И.И. Обломова (1979)
У Олега Табакова здесь главная роль - он играет Илью Ильича, праздного и донельзя ленивого владельца небольшого имения вдали от Петербурга. Бесцельно проводя свою жизнь в безделье, он не может обрести смысла и впадает в тоску, но упорно не желает ничего менять.
Полеты во сне и наяву (1982)
В этом фильме у Табакова второстепенная, но довольно заметная роль: он играет начальника главного героя. На первый план здесь выходят взаимоотношения героев: их любовный многоугольник, попытки разобраться в самих себе и обрести смысл жизни.
Мэри Поппинс, до свидания! (1983)
В этом легендарном кинофильме Леонида Квинихидзе у Олега Табакова далеко не главная роль. Но зато какая! Наверное, способность убедительно сыграть героя противоположного пола - высший пилотаж актерского мастерства, и Табаков уверенно демонстрирует это.
После дождичка в четверг (1985)
Здесь много хрестоматийных персонажей русских сказок, ну а самого колоритного из них сыграл Олег Табаков - конечно же, речь о Кощее Бессмертном. Отрицательный герой получил все обаяние знаменитого актера. В итоге Кощей получился совсем не таким, каким мы всегда его представляли, а упитанным, самодовольным, юморным, что, впрочем, не мешает ему быть абсолютно бессовестным.
Человек с бульвара Капуцинов (1987)
В этой картине Олег Табаков сыграл жадного к деньгам хозяина салуна Гарри МакКью. Гарри теряет прибыль в своем заведении, а потому решает избавиться от мистера Феста любой ценой.
Президент и его внучка (1999)
Ночь накануне Нового Года. В роддом привозят молодую женщину, у которой после автокатастрофы начались преждевременные роды. Ее свекр - известный генерал, который угрожает врачам, требуя здорового внука, но спасти ребенка не удается. Перепуганный врач находит единственный выход: выдать за внучку генерала одну из дочек-близняшек матери-одиночки, лежащей в соседней палате. Спустя годы на кремлевской елке встречаются две девочки, похожие как две капли воды: дочь художницы и внучка нового президента России, которого играет Олег Табаков.
Андерсен. Жизнь без любви (2006)
У Табакова второстепенная, но все же очень важная роль: он играет ректора гимназии, реальный прототип которого был столь же ревнив к таланту своего ученика.
Напомним, ранее сообщалось, что умер Олег Табаков.
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