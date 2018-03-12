12 марта 2018 года на 82 году жизни скончался известный актер театра и кино, режиссер и педагог Олег Табаков.

Актер родился 17 августа 1935 года. В кино он впервые попал в середине 50-х годов, будучи студентом Школы-студии МХАТ. За свою жизнь актер сыграл более 150 ролей. На счету артиста десятки наград и премий. Кроме того, он возглавлял Московский Художественный театр имени Чехова более 15 лет.

До последних дней актер продолжал играть в спектаклях. Предлагаем вспомнить самые яркие роли артиста в кино.

Гори, гори, моя звезда (1969)

Главный герой - режиссер-самоучка по имени Володя, который не думает о тяжести военного времени, он - энтузиаст, поглощенный идеей создания нового революционного театра.

Достояние республики (1972)

Один из главных персонажей - начинающий сотрудник уголовного розыска Макар Овчинников. Ему предстоит расследовать пропажу ценностей, конфискованных у царской семьи.

Несколько дней из жизни И.И. Обломова (1979)

У Олега Табакова здесь главная роль - он играет Илью Ильича, праздного и донельзя ленивого владельца небольшого имения вдали от Петербурга. Бесцельно проводя свою жизнь в безделье, он не может обрести смысла и впадает в тоску, но упорно не желает ничего менять.

Полеты во сне и наяву (1982)

В этом фильме у Табакова второстепенная, но довольно заметная роль: он играет начальника главного героя. На первый план здесь выходят взаимоотношения героев: их любовный многоугольник, попытки разобраться в самих себе и обрести смысл жизни.

Мэри Поппинс, до свидания! (1983)

В этом легендарном кинофильме Леонида Квинихидзе у Олега Табакова далеко не главная роль. Но зато какая! Наверное, способность убедительно сыграть героя противоположного пола - высший пилотаж актерского мастерства, и Табаков уверенно демонстрирует это.

После дождичка в четверг (1985)

Здесь много хрестоматийных персонажей русских сказок, ну а самого колоритного из них сыграл Олег Табаков - конечно же, речь о Кощее Бессмертном. Отрицательный герой получил все обаяние знаменитого актера. В итоге Кощей получился совсем не таким, каким мы всегда его представляли, а упитанным, самодовольным, юморным, что, впрочем, не мешает ему быть абсолютно бессовестным.

Человек с бульвара Капуцинов (1987)

В этой картине Олег Табаков сыграл жадного к деньгам хозяина салуна Гарри МакКью. Гарри теряет прибыль в своем заведении, а потому решает избавиться от мистера Феста любой ценой.

Президент и его внучка (1999)

Ночь накануне Нового Года. В роддом привозят молодую женщину, у которой после автокатастрофы начались преждевременные роды. Ее свекр - известный генерал, который угрожает врачам, требуя здорового внука, но спасти ребенка не удается. Перепуганный врач находит единственный выход: выдать за внучку генерала одну из дочек-близняшек матери-одиночки, лежащей в соседней палате. Спустя годы на кремлевской елке встречаются две девочки, похожие как две капли воды: дочь художницы и внучка нового президента России, которого играет Олег Табаков.

Андерсен. Жизнь без любви (2006)

У Табакова второстепенная, но все же очень важная роль: он играет ректора гимназии, реальный прототип которого был столь же ревнив к таланту своего ученика.

Напомним, ранее сообщалось, что умер Олег Табаков.