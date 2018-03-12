Вечно печальная кошка Луху стала звездой интернета.

Эта кошка породы табби живет в Китае со своей любимой хозяйкой Мэгги Лю и у нее уже 165 млн преданных поклонников в Instagram, передает fresher.



Постоянно нахмуренный лоб и опущенные уголки глаз действительно придают кошке очень печальный вид.

Напомним, "двуликая" кошка-химера покорила интернет.