От каких продуктов невозможно поправиться: вывод диетологов [ Редактировать ]
Диетологи назвали продукты, при употреблении которых в любом количестве, вы не будете поправляться. Об этом сообщает журнал Cosmopolitan.
Огурцы
Первую строчку в рейтинге низкокалорийных продуктов заняли огурцы, которые на 95% состоят из воды. Именно благодаря этому овощ способствует очищению организма и выведению из него токсинов.
Стебли сельдерея
Как известно, стеблевой сельдерей содержит большое количество воды и грубой клетчатки, которая не усваивается в организме. Благодаря низкой калорийности сельдерей может быть первым продуктом во время похудения. Из него можно приготовить легкий гарнир к мясу, или салат. Сельдерей содержит минимум калорий, но придает блюду сытности.
Помидоры
Мало кто знает, что в обычных помидорах содержится всего 18 килокалорий. Поэтому люди, которые стремятся избавиться от лишних килограммов, могут смело есть этот овощ, не боясь поправиться.
Кроме этого, в список некалорийных продуктов попали:
- грейпфрут
- брокколи
- черника
- листья салата
Эти продукты содержат большое количество полезных веществ и не могут негативно повлиять на фигуру.
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