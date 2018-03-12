Робот собирает кубик Рубика за треть секунды (видео) [ Редактировать ]
Студенты лаборатории биомиметической роботехники (Biomimetic Robotics Lab) создали робота, который может собрать кубик Рубика за 0,38 секунды и показали сбор с замедленной съемкой.
Они побили предыдущий рекорд робота компании Infineon Technologies AG - 0,637 секунды.
Студенты пишут, что на само решение алгоритма min2phase понадобилось 45 миллисекунд, а на сборку - 335. В будущем, они планируют уменьшить это время еще на 100 миллисекунд.
Ранее сообщалось, чтоNASA испытало робота, который полетит на Марс.
по теме
Когда человек начинает стареть: исследование ученых
В ходе исследования американские ученые пришли к выводу, что тело человека начинает стареть позже, чем предполагалось ранее.
Segway выпустит робота-гироскутера (видео)
Компания Segway начала сбор средств на разработку и производство гибрида гироскутера и робота. Детище компании получит имя Loomo Go и появится на рынке уже весной.
Как выглядит мозг влюбленного человека: ответ ученых
В США антрополог Хелен Фишер из института Кинси удалось запечатлеть состояние мозга влюбленного человека.
Почему пожилые люди забывчивые: ответ ученых
Ученые выяснили, что люди преклонных лет испытывают проблемы с памятью из-за понижения активности в особой части коры, связывающей центр памяти и большие полушария мозга
Раскрыта жуткая правда о президенте США
Ученые в ходе своего исследования выяснили, что первый президент США Джордж Вашингтон носил зубные протезы, сделанные из зубов чернокожих рабов.