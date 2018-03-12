Студенты лаборатории биомиметической роботехники (Biomimetic Robotics Lab) создали робота, который может собрать кубик Рубика за 0,38 секунды и показали сбор с замедленной съемкой.

Они побили предыдущий рекорд робота компании Infineon Technologies AG - 0,637 секунды.

Студенты пишут, что на само решение алгоритма min2phase понадобилось 45 миллисекунд, а на сборку - 335. В будущем, они планируют уменьшить это время еще на 100 миллисекунд.

Ранее сообщалось, чтоNASA испытало робота, который полетит на Марс.