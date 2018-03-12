Умер Олег Табаков: названа причина смерти [ Редактировать ]
У народного артиста СССР Олега Табакова произошел сердечный приступ, после которого он скончался в Первой градской больнице. Об этом сообщают росСМИ.
Уточняется, что известного режиссера не стало в 16:15.
Худрук МХТ имени Чехова провел последние несколько месяцев, находясь в бессознательном состоянии. Отмечается, что медики изначально делали пессимистичные прогнозы, однако родственники Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.
Напомним, Олег Табаков скончался на 83 году жизни в Москве.
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Умер Олег Табаков
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