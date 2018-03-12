Известного режиссера не стало в 16:15.

У народного артиста СССР Олега Табакова произошел сердечный приступ, после которого он скончался в Первой градской больнице. Об этом сообщают росСМИ.

Уточняется, что известного режиссера не стало в 16:15.

Худрук МХТ имени Чехова провел последние несколько месяцев, находясь в бессознательном состоянии. Отмечается, что медики изначально делали пессимистичные прогнозы, однако родственники Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.

Напомним, Олег Табаков скончался на 83 году жизни в Москве.