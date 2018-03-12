Наезд на толпу в Харькове: Зайцева заявила о потере памяти [ Редактировать ]
20-летняя Елена Зайцева, фигурантка дела о наезде на толпу людей в Харькове, заявила, что не все помнит о трагедии. Об этом она рассказала во время очередного судебного заседания, передает местное издание NewsRoom.
"После встречи мы пообедали. Поездили, я потом не помню, что делали. Поели в "Чили" в компании знакомых. Потом поехали домой к Марине. Когда мы возвращались из ее дома, произошла авария", - рассказала Зайцева.
Девушка заверила, что в день трагедии не принимала ни спиртное, ни какие-либо запрещенные вещества.
"Наркотики я никогда не пробовала, так как в связи с травмой, которую я получила 10 лет назад, я с осторожностью отношусь к любым препаратам. Сочетание какого-то лекарства может быть для меня фатальным. В день происшествия никаких лекарств я не употребляла. За день до случившегося, 17 октября, я перед сном приняла одну таблетку пенталгина", - сказала Елена.
Также Зайцева подтвердила, что за два года своей водительской практики на нее было составлено шесть админпротоколов, четыре из которых - за неправильную парковку. А вот информацию о том, что накануне столкновения она устроила гонки в центре города, девушка опровергла.
Напомним, что Зайцева может избежать наказания за смертельное ДТП.
по теме
У Харкові заслухали постраждалих від скандальної ДТП
18 жовтня "Лексус", за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, зіткнувся на перехресті з "Фольксвагеном" і вилетів на тротуар, де стояли пішоходи. Загинули шестеро людей. Зайцева, а також другий водій - Генадій Дронов - тепер на лаві підсудних. Що розповіли про аварію постраждалі?
Смертельна ДТП у Харкові: Олена Зайцева розповіла про передумови аварії
У Київському суді Харкова допитували Олену Зайцеву - винуватицю смертельної ДТП, у якій загинуло шестеро людей.
Смертельное ДТП в Харькове: Дронов отказывается от дачи показаний
Обвиняемый в смертельном ДТП в Харькове Геннадий Дронов отказался давать показания и не признал свою вину
В Киеве отец изнасиловал 10-летнюю дочь-аутиста
Апелляционный суд Киева осудил 40-летнего мужчину за изнасилование своей родной дочери-аутиста, которой на момент преступления было 10 лет.
В Сумской области жестоко убили 20 собак (фото)
В селе Великие Вильмы Сумской области расстреляли 20 собак.