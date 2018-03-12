20-летняя Елена Зайцева, фигурантка дела о наезде на толпу людей в Харькове, заявила, что не все помнит о трагедии. Об этом она рассказала во время очередного судебного заседания, передает местное издание NewsRoom.

"После встречи мы пообедали. Поездили, я потом не помню, что делали. Поели в "Чили" в компании знакомых. Потом поехали домой к Марине. Когда мы возвращались из ее дома, произошла авария", - рассказала Зайцева.

Девушка заверила, что в день трагедии не принимала ни спиртное, ни какие-либо запрещенные вещества.

"Наркотики я никогда не пробовала, так как в связи с травмой, которую я получила 10 лет назад, я с осторожностью отношусь к любым препаратам. Сочетание какого-то лекарства может быть для меня фатальным. В день происшествия никаких лекарств я не употребляла. За день до случившегося, 17 октября, я перед сном приняла одну таблетку пенталгина", - сказала Елена.

Также Зайцева подтвердила, что за два года своей водительской практики на нее было составлено шесть админпротоколов, четыре из которых - за неправильную парковку. А вот информацию о том, что накануне столкновения она устроила гонки в центре города, девушка опровергла.

Напомним, что Зайцева может избежать наказания за смертельное ДТП.