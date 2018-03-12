Обвиняемый в смертельном ДТП в Харькове Геннадий Дронов отказался давать показания и не признал свою вину. Он заявил, что приносит свои соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

"Хотелось бы выслушать свидетелей. До конца всех. А пока я ссылаюсь на статью 63 (статья 63 Конституции Украины гласит, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников)", - заявил Дронов.

Следующее заседание состоится в 14:00 21 марта.

Напомним, Зайцева заявила о потере памяти.