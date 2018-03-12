Смертельное ДТП в Харькове: Дронов отказывается от дачи показаний [ Редактировать ]
Обвиняемый в смертельном ДТП в Харькове Геннадий Дронов отказался давать показания и не признал свою вину. Он заявил, что приносит свои соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.
"Хотелось бы выслушать свидетелей. До конца всех. А пока я ссылаюсь на статью 63 (статья 63 Конституции Украины гласит, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников)", - заявил Дронов.
Следующее заседание состоится в 14:00 21 марта.
Напомним, Зайцева заявила о потере памяти.
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