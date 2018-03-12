В Тернополе мужчина отстрелил себе голову из ружья (фото) [ Редактировать ]
Житель Тернополя на собственном дворе покончил жизнь самоубийством. Он выстрелил из обреза охотничьего ружья себе в голову. Тело мужчины увидел сосед, который и вызвал полицию.
В доме погибшего работники полиции обнаружили мертвой и мать самоубийцы. По предварительным данным, женщина тяжело болела и, как установили эксперты, умерла за несколько часов до трагедии.
Вероятно, именно смерть близкого человека подтолкнула мужчину покончить с жизнью, передает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.
Предварительно, произошедшее расценивается следствием, как "самоубийство". Следователи также устанавливают владельца оружия, ведь ружье не зарегистрировано на умершего.
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