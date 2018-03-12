Жанна Бадоева родила третьего ребенка - СМИ [ Редактировать ]
Поклонники Жанны Бадоевой давно подозревали о беременности артистки. Сейчас фанаты уверены, что Жанна уже в третий раз стала мамой. Об этом сообщает Viva.
Причиной этому стало фото на странице ее старшего сына Бориса, на котором запечатлен... малыш! Разумеется, многие сразу же решили, что на фото - третий ребенок Жанны. Кроме того, в комментарии к фото сын отметил Жанну.
И, несмотря на то, что сама ведущая под снимком на странице сына удивлено спросила: "Что это за мальчик?", фанаты уверены, что таким образом она лишь хотела отвести от себя подозрения.
This Kid...😘 #baby #picoftheday #love #beautiful @zhanna_badoeva @instagram
Публикация от Borys Kurachenko (@borys_kurachenko)
Сама Жанна с комментариями пока не спешит, и до сих пор остается загадкой, чей же ребенок запечатлен на снимке, который опубликовал ее сын. Сейчас ведущая воспитывает двоих детей - сына Бориса от первого брака и дочь Лолиту от брака с Аланом Бадоевым. Со своим нынешним супругом Василием общих детей у нее нет.
Напомним, что Кайли Дженнер родила первенца.
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