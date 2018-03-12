В Украине ведется работа по созданию автоматизированной системы ареста средств должников.

Электронная база позволит исполнителям блокировать средства на счетах компаний и частных лиц, минуя долгую бюрократическую процедуру.

Чиновники уверяют – этого требует МВФ и обещают создать украинский аналог, основываясь на передовом международном опыте, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В данный момент о финансовых делах должников исполнители узнают по запросу из ГФС. При этом получают информацию только о счетах юрлиц и ФЛП. Чтобы уточнить, сколько денег хранит на банковских счетах должник-физлицо, им нужно отправить письменные запросы в каждый украинский банк, что существенно усложняет работу исполнителей.

"На практике должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не поступает в банк", - объясняют в ведомстве.

Потому в Минюсте готовятся создать в Украине автоматизированную систему, которая будет накладывать на счет должника арест едва ли не мгновенно – как только суд примет соответствующее решение. С этой целью рабочая группа чиновников в ноябре минувшего года ездила изучать опыт Хорватии и Португалии.

Ранее в Министерстве юстиции разработали механизм взыскания долгов по алиментам.