Банковские счета украинцев будут блокировать автоматически [ Редактировать ]
В Украине ведется работа по созданию автоматизированной системы ареста средств должников.
Электронная база позволит исполнителям блокировать средства на счетах компаний и частных лиц, минуя долгую бюрократическую процедуру.
Чиновники уверяют – этого требует МВФ и обещают создать украинский аналог, основываясь на передовом международном опыте, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
В данный момент о финансовых делах должников исполнители узнают по запросу из ГФС. При этом получают информацию только о счетах юрлиц и ФЛП. Чтобы уточнить, сколько денег хранит на банковских счетах должник-физлицо, им нужно отправить письменные запросы в каждый украинский банк, что существенно усложняет работу исполнителей.
"На практике должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не поступает в банк", - объясняют в ведомстве.
Потому в Минюсте готовятся создать в Украине автоматизированную систему, которая будет накладывать на счет должника арест едва ли не мгновенно – как только суд примет соответствующее решение. С этой целью рабочая группа чиновников в ноябре минувшего года ездила изучать опыт Хорватии и Португалии.
Ранее в Министерстве юстиции разработали механизм взыскания долгов по алиментам.
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