Фракция "Батькивщина" обратилась в НАБУ из-за приватизации украинской ГТС [ Редактировать ]
Фракция "Батькивщина" обратилась в НАБУ из-за приватизации украинской газотранспортной системы.
Об этом журналистам заявил нардеп Иван Крулько. По его словам, власть готовит передачу 49 процентов ГТС в управление иностранным компаниям. И эта сделка, уверяют во фракции, - "большая афера". По мнению политика, украинской ГТС должна управлять исключительно госкомпания.
"Нами подана заява про підготовку про вчинення злочину, злочину проти інтересів України, який стосується намірів фактично передати в управління і таким чином здійснити фактично приватизацію газотранспортної системи України. Готується фактично підпільна підготовка до приватизації газотранспортної системи, коли 49 відсотків газотранспортної системи опиниться у фактичній власності іноземних структур", - заявил Иван Крулько, народный депутат, фракция "Батькивщина".
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