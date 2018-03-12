Фракция "Батькивщина" обратилась в НАБУ из-за приватизации украинской газотранспортной системы.

Об этом журналистам заявил нардеп Иван Крулько. По его словам, власть готовит передачу 49 процентов ГТС в управление иностранным компаниям. И эта сделка, уверяют во фракции, - "большая афера". По мнению политика, украинской ГТС должна управлять исключительно госкомпания.

"Нами подана заява про підготовку про вчинення злочину, злочину проти інтересів України, який стосується намірів фактично передати в управління і таким чином здійснити фактично приватизацію газотранспортної системи України. Готується фактично підпільна підготовка до приватизації газотранспортної системи, коли 49 відсотків газотранспортної системи опиниться у фактичній власності іноземних структур", - заявил Иван Крулько, народный депутат, фракция "Батькивщина".