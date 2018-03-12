В Италии нашли руины 2000-летней давности (фото) [ Редактировать ]
В Риме во время расширения столичной ветки метрополитена случайно обнаружили 2000-летние руины дворца военного командира. Об этом сообщает The New York Times.
Дворец был спрятан на глубине 12 метров. Роскошный дом был украшен мозаиками с геометрическими рисунками, мраморным полом и фресками. Именно их обломки нашли ученые в ходе исследования. Кроме этого, уже найдены остатки по меньшей мере одного фонтана и редкие артефакты.
Ученые установили, что дворец принадлежал государственному служащему Франческо Проспертти, который был специальным полковником в Колизее. Вероятно, возле своего дома мужчина имел отдельный склад. Ученые нашли фундамент здания одинакового размера с более спартанским интерьером.
"Даже после открытия военного комплекса мы не представляли, что найдем дом с центральным внутренним двором, фонтаном и по меньшей мере 14 комнатами", - рассказала археолог Саймона Морретта.
Помещение было заполнено грязью. Это свидетельствует о том, что имение намеренно похоронили под землю в середине ІІІ века, незадолго до того, как римский император Аврелиан начал строить защитные стены, окружавшие город.
Напомним, что ранее в Италии обнаружили руины античного города.
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