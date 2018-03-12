В Украине могут запретить ряд сайтов (список) [ Редактировать ]
В Украине планируют заблокировать еще 21 сайт. Соответствующий перечень подготовило Министерство информационной политики Украины. Об этом говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Как отметили в министерстве, эти сайты содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства.
Список сайтов, которые могут запретить в Украине:
- dan-news.info
- admin-gorlovka.ru
- dnr24.su
- gorlovka.today
- golospravdy.com
- s-narodom.ru
- politnavigator.net
- riafan.ru
- dnr-hotline.ru
- genocid.netmiaistok.su
- dnr24.com
- republic-tv.ru
- ruskline.ru
- dnipress.com
- kianews24.ru
- c-eho.info
- crimea.ria.ru
- c-inform.info
- komtv.org
- gazetacrimea.ru
Этот список передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве. Если совет окажет положительное заключение, перечень передадут правоохранительным органам.
Как отметили в Мининформполитике, эти сайты следует запретить в Украине через публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.
Напомним, что с правительственных сайтов хакеры похитили важные документы.
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