В Украине планируют заблокировать еще 21 сайт. Соответствующий перечень подготовило Министерство информационной политики Украины. Об этом говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как отметили в министерстве, эти сайты содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства.

Список сайтов, которые могут запретить в Украине:

dan-news.info

admin-gorlovka.ru

dnr24.su

gorlovka.today

golospravdy.com

s-narodom.ru

politnavigator.net

riafan.ru

dnr-hotline.ru

genocid.netmiaistok.su

dnr24.com

republic-tv.ru

ruskline.ru

dnipress.com

kianews24.ru

c-eho.info

crimea.ria.ru

c-inform.info

komtv.org

gazetacrimea.ru

Этот список передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве. Если совет окажет положительное заключение, перечень передадут правоохранительным органам.

Как отметили в Мининформполитике, эти сайты следует запретить в Украине через публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

Напомним, что с правительственных сайтов хакеры похитили важные документы.