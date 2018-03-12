В Украине в феврале 2018 года "взлетели" цены на мясо и яйца. Цены на яйца выросли на 50,9% по сравнению с февралем прошлого года, на мясо - на 26,6%. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики Украины, пишет УНИАН.



По сравнению с январем этого года стоимость яиц уменьшилась на 1,6%, а мяса - на 0,3%.

Цены на фрукты в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года выросли на 43,8%, на овощи - увеличились на 19,4%. По сравнению с январем цены на фрукты и овощи выросли на 6,8% и 1,5% соответственно.

Также сообщается, что цена на хлеб за год выросла на 18,4%. В феврале по сравнению с январем цена на хлеб увеличилась на 1,6%.

В целом цены на продукты питания за год выросли на 17,9%.

Напомним, что в Житомирской области в детсады и больницы поставляли просроченное мясо.