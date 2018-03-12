Служба в церкви закончилась массовой смертью прихожан [ Редактировать ]
В Руанде в церковь попала молния, в результате чего погибли не менее 15 человек. Об этом сообщает издание Washington Post.
Инцидент произошел в округе Няругуру Южной провинции. Молния ударила по церкви адвентистов седьмого дня, где собрались более 150 человек. В этот день служба продолжалась дольше обычного из-за выступления хора, который приехал из другого населенного пункта.
"Внезапно раздался громкий грохот", - рассказал Washington Post старейшина церкви.
Из-за электрического разряда большинство присутствующих упали на землю. Несколько прихожан погибли на месте, еще один умер по дороге в больницу. Позднее от полученных травм скончались еще три человека.
Были госпитализированы свыше 140 человек, которые находились в церкви. Большинство из них уже выписались, однако 17 человек остаются в больнице. По информации местных властей, состояние одного из них остается тяжелым.
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