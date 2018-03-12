Российский военный самолет ворвался в воздушное пространство Эстонии [ Редактировать ]
В понедельник, 12 марта, российский военно-транспортный самолет Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии, в районе острова Вайндло. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на пресс-службу штаба Сил обороны Эстонии.
Так, по информации эстонских военных, российский Ил-76 находился в воздушном пространстве страны почти минуту. Самолет не имел радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии. При этом транспондер авиасудна был включен.
Отмечается, что это первое нарушение воздушных границ Эстонии российским самолетом.
Поэтому в связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали посла России, где ему вручили ноту.
Напомним, что ранее самолет США провел разведку над Донбассом и Крымом.
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