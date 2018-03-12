В понедельник, 12 марта, российский военно-транспортный самолет Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии, в районе острова Вайндло. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на пресс-службу штаба Сил обороны Эстонии.

Так, по информации эстонских военных, российский Ил-76 находился в воздушном пространстве страны почти минуту. Самолет не имел радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии. При этом транспондер авиасудна был включен.

Отмечается, что это первое нарушение воздушных границ Эстонии российским самолетом.

Поэтому в связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали посла России, где ему вручили ноту.

Напомним, что ранее самолет США провел разведку над Донбассом и Крымом.