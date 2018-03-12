Сотрудники СБУ провели обыски у подозреваемых в подготовке антиукраинских акций

25 обысков по всей стране провели сегодня сотрудники СБУ. Пришли к подозреваемым в пособничестве России и подготовке антиукраинских акций.

По словам пресс-секретаря Службы безопасности Елены Гитлянской, изъяли пропагандистские материалы, оружие и взрывчатку.

Среди тех, кто попал в список подозреваемых, есть и журналисты. Подробности обысков станут известны после завершения всех процессуальных действий.