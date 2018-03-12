Повышать цену на газ для населения без дополнительных переговоров с МВФ не будут. При этом нужно учитывать решение Стокгольмского арбитража о выплате "Нафтогазу" чуть более 4,5 миллиардов долларов "Газпромом".

Об этом Петр Порошенко заявил на встрече с предпринимателями.

Президент также предложил провести налоговую амнистию с так называемой "нулевой декларацией". Порошенко выступает против отмены 3-й группы упрощенной системы налогообложения. А контролировать работу бизнесменов должно Нацбюро финансовой безопасности.

"Бюро це має стати не спецназом, не силовим органом, а інтелектуально-аналітичним центром, робота якого базуватиметься на використанні сучасних ризико-орієнтованих методів кримінального аналізу, бо саме так і виявляють нині реальні і потенційні правопорушення в економічній сфері по всьому світу", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.