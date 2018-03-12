Битва за выплаты. Военные пенсионеры и бывшие силовики собрались на протест возле Верховного суда. Там сегодня рассматривали иск ветерана МВД, который требует перерасчета. Этот судебный процесс может стать прецедентом.

Они десятки лет работали оперативниками и криминалистами. Каждый день шли на риск и защищали гражданских. Сегодня пенсионеры-правоохранители собрались возле Верховного суда. Здесь рассматривают "образцовое дело" - иск бывшего силовика к Пенсионному фонду. Десятки ветеранов МВД приехали, чтобы поддержать коллегу. Они требуют справедливого пересмотра пенсий.

"Обещали - с первого января 18 года повысить пенсию. Обещания не выполняются. Ничего не делается. Разве так можно? Если вы обещаете, надо сделать. Так же не годится", - говорит Иван Грибков, пенсионер МВД.

Харьковчанин Иван Грибков вышел на пенсию еще в 2000-м году. Всю жизнь проработал в транспортной милиции. Рассказывает - выплаты не поднимали уже 6 лет. С октября прошлого года пенсии повысили всем, - кроме военных и силовиков.

Пенсионеры вышли на митинги во многих областных центрах, во Львовской области даже перекрывали дороги. В конце февраля Кабмин все-таки пообещал повысить выплаты - в среднем до полутора тысяч гривен. Но, поэтапно и в течение трех лет.

"Держава в нас цього не робить з 1 січня 2016 року. Але в мене забрали ті нещасні преміальні, які в мене були. Забрали 50 відсотків за особливі умови, бо їх зараз - поліцейських, назвали по-іншому. Тобто, "лохотрон" продовжується", - возмущен Станислав Чернявский, пенсионер МВД.

"Ми сподіваємося на законне рішення. Це звернення до третьої гілки влади. Діалог з виконавчою, законодавчою владою - у нас третій рік не виходить. Єдиний порятунок - так і скажу - у судовій владі", - заявил Игорь Кулик пенсионер МВД.

Люди будут требовать перерасчета, предусмотренного законом - с учетом всех премий и надбавок. Тогда их пенсии вырастут гораздо больше, чем на полторы тысячи. Согласен с ними и нардеп Сергей Каплин. Он призывает защитить права бывших правоохранителей и военных.

"Ми незадоволені подачкою з боку уряду в розмірі 1,5 тисячі гривень. Стоятимемо до останнього, поки не отримаємо законне рішення і повний перерахунок такої пенсії.

18 березня ми в Жовтневому палаці проводимо неймовірно масовий захід. Будуть представники - делегати від усіх районів, міст, сіл, областей, які приїдуть створити потужну конфедерацію ветеранських організацій та профспілок. Організацію. яка буде добиватися повного перерахунку пенсій для пенсіонерів МВС, військовослужбовців. прикордонників та інші категорії", - заявил Сергей Каплин, лидер "Социалистической партии Украины".

Сам нардеп сегодня выехал в Полтаву - чтобы присутствовать на еще одном судебном заседании. Служители Фемиды приостановили решения мэрии Полтавы о повышении тарифов на проезд. Теперь в транспорте, как и раньше, будут платить 4 гривны.

Тем временем, ветераны-силовики намерены идти дальше, если власть их не услышит. Следующий этап - Европейский суд.