Отправить на Донбасс вторую миссию послов по вопросам политической безопасности - предложил Президент Украины. Об этом шла речь - на встрече Петра Порошенко с вице-президентом Еврокомиссии - Федерикой Могерини.

Президент напомнил, что первая делегация посетила оккупированные территории три года назад. И сейчас должна снова оценить ситуацию в регионе.

Обсудили сегодня и возможности введения миротворческой миссии ООН. Порошенко также надеется, что Брюссель предоставит Украине оборонительное вооружение.

"Что касается миротворческой миссии, то, безусловно, мы работаем с ООН через страны-члены ЕС и с нашими международными партнерами, чтобы каждый шаг был настолько эффективен, насколько это возможно, и был направлен на полное внедрение Минских соглашений. Наша главная цель - восстановить мир и особенно территориальную целостность Украины.

Для нас чрезвычайно важно, что этот визит происходит буквально за несколько дней до четвертой годовщины незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Мы не признаем эту незаконную аннексию", - заявила Федерика Могерини, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

"Наша зустріч підтвердила, що Україна і ЄС стоять єдиним фронтом проти будь-яких проявів російської агресії. І проти України. Також, ми розглядаємо це як агресію проти об'єднаної Європи.

Твердо переконаний, що через чотири роки російської агресії проти України вже настав час для Європейського союзу назвати агресора агресором та стороною конфлікту. Настав час сприяти наданню державами-членами ЄС оборонної зброї Україні у відповідності до національного і міжнародного законодавства", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.