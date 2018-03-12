Надежду Савченко вызывают на допрос по делу Владимира Рубана [ Редактировать ]
Надежду Савченко вызывают на допрос по делу Владимира Рубана. Служба безопасности направила нардепу вызов, но она рано утром покинула страну.
Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко. Он уточнил - Савченко отправилась на международную конференцию, но в официальную делегацию она не входит. При этом Луценко отметил, что сотрудничество Надежды Савченко со следствием важно и для нее самой.
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