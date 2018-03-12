За отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, вероятно, стоит Россия. К такому выводу пришел Совет нацбезопасности Великобритании.

На чем основано такое заявление и как проходит расследование - расскажет Светлана Чернецкая.

Министры один за другим спешат в резиденцию на Даунинг-стрит,10. Премьер созвала срочное заседание Совета нацбезопасности. Все из-за отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. В ходе расследования оказалось, что нервно-паралитическое вещество, использованное для отравления Скрипаля - разрабатывается в России. Оно входит в группу боевых отравляющих веществ под названием "Новички".

"Это или прямое действие со стороны Российского государства, или свидетельство потери Россией контроля над запасом нервно-паралитических веществ. Мы рассмотрим ответ Москвы, прежде чем принимать какие-либо меры. Но если не будет заслуживающего доверия ответа, мы сделаем вывод, что это действие представляет собой незаконное применение силы против Соединенного Королевства", - заявила Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

А в это время, в небольшом английском городке, где произошло покушение, продолжается масштабная спецоперация. В деле уже определили более 200 потенциальных свидетелей и собрали почти 240 вещественных доказательств.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия до сих пор в реанимации - в критическом, но стабильном состоянии. В больнице находится также полицейский, который отравился во время оказания им помощи. Его состояние тоже серьезное. Впрочем он, в отличие от Скрипалей, очнулся.

Следы нервно-паралитического вещества, которым отравили россиян, - нашли в ресторане и пабе. Их посещали перед инцидентом отец и дочь. В день отравления и на следующий день, эти заведения посетили еще около полутысячи человек.

"Я уверена, что следы яда в ресторане и пабе не навредили посетителям этих заведений. Но для перестраховки - следует почистить все, в чем вы были в тот день", - предостерегает Салли Дэвис, госсоветник по вопросам здравоохранения Великобритании.

Сергей Скрипаль - попал в Великобританию в результате обмена шпионами между Россией и США. В Москве ого осудили за госизмену и работу на британскую разведку. Покушение на его жизнь сравнивают с убийством бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Его отравили радиоактивным полонием.

"В своем письме ко мне премьер Тереза ​​Мэй пообещала, что ее правительство сделает все возможное для защиты Великобритании и ее жителей, чтобы такое преступление больше никогда не повторится. Но, к сожалению, это произошло снова", - обеспокоена Марина Литвиненко, вдова Александра Литвиненко.

В России трицают любую причастность к покушению на Скрипаля.