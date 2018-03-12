Война на Донбассе: в районе Горловки армейцы взяли в плен боевика

Безответное перемирие. Режим тишины на Донбассе по-прежнему соблюдают только украинские военные. Противник сегодня дважды открывал огонь - возле Павлополя и Новгородского.

А недалеко от Горловки армейцы взяли в плен боевика. Что от него узнали - расскажет Игорь Левенок.

"- Я вийшов на нього і дав йому команду "стій, кидай зброю" і все".

Николаю - двадцать четыре. Старший сержант во время боя лично взял в плен вооруженного боевика.

"Я випустив його на дорогу, десь на свій рівень. І коли він заходив - я вже тоді помітив, що він відстріляв патрони свої", - рассказывает Николай, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Армейцы говорят, в тот день вблизи Зайцева оккупанты били по нашим позициям из стрелкового оружия. Под прикрытием огня несколько боевиков пошли в атаку.

"Було прийняте рішення щоб даного військовослужбовця підпустити ближче, оскільки він не знав, що в тому районі знаходиться наша позиція. Вони розраховували що ми знаходимося дальше від них", - рассказывает Сергей, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Дані заходи були проведені спільно із військовою контррозвідкою СБУ", - сообщил Николай, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

А это и есть тот самый боевик. В старой российской форме и кирзовых сапогах. Сорока-семи-летний Игорь Солоид из Горловки. Воюет с пятнадцатого года. Жалуется, жизнь в псевдореспублике - не сахар.

"- Какое моральное состояние личного состава?

- Ну, если водку пьем и наркотики употребляем, то никакого, можно сказать. Ото приходят "пятнадцатитысячники" - молодежь, в основном, только чтоб деньги получать", - рассказывает Игорь Солоид, участник незаконных вооруженных формирований.

После задержания Солоида, боевики начали лживую кампанию. Дескать, украинцы его накачали психотропами, поэтому он такое говорит.

"Ну чай пропонували, той що ми п'ємо, там ніяких психотропних нема, ну він відмовився. Попросив тільки сигарету", - рассказывает Андрей, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Пленный рассказал - приказы открывать огонь во время перемирия отдают россияне.

"Приказы все получаем от советников российских. С сегодняшнего дня, например, с 12-ти можем уже вести огонь", - рассказывает Игорь Солоид, участник незаконных вооруженных формирований.

И приказы своих хозяев наемники выполняют неукоснительно. Время от времени со стороны боевиков в Зайцеве гремели выстрелы.

Боевику грозит статья - за терроризм, и пятнадцать лет за решеткой.

"- Всем большое спасибо. Не обижают, не унижают, чай, хлеб дают. Если мне есть оправдание и прощение, я прошу прощения".

Военных, которые взяли боевика, отметят государственными наградами.