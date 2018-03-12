Тарифний бойкот: жителі Дніпра відмовилися сплачувати непомірні рахунки

Люди кажуть - змушені платити за послуги, яких не отримують. Приміром, за ліфт, якого у будинку немає, за гарячу воду, яку давно відрізали, і навіть преміювати керівника комунального підприємства - з власної кишені.