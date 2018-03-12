В Испании прошли митинги сторонников независимости Каталонии [ Редактировать ]
45 тысяч сторонников независимости протестовали в Каталонии. От местного парламента они требуют избрать президента женералитета.
Это должно ускорить отделение региона от Испании. На митинг вышли с каталонскими флагами и под лозунгами "Республика сейчас".
Парламент выдвинул на должность президента одного из лидеров движения за независимость Жорди Санчеса. Он находится в тюрьме по обвинениям в сепаратизме. Поэтому возглавить регион не может, а голосование за нового лидера - отложили на неопределенный срок.
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