Министр внутренних дел Словакии подал в отставку после ряда протестов. Напомним, на выходных в стране прошла крупнейшая за последние десятилетия демонстрация - из-за убийства журналиста-расследователя и его девушки. Словаки требуют отставки всего правительства. Продолжит - Елена Абрамович.

Такого Братислава не видела почти три десятилетия - со времен падения коммунизма. На улицы вышли десятки тысяч людей. В руках - плакаты с надписями: "Иди в отставку!" и "Стоп коррупции". Перезагрузить правительство, чтобы успокоить людей, неделю назад предлагал президент, однако премьер Роберт Фицо отказался. Но после последних масштабных демонстраций все-таки отправил в отставку главу МВД.

"Это важно для сохранения стабильности, поэтому я решил уйти с должности вице-премьера и министра внутренних дел", - заявил Роберт Калиняк, министр внутренних дел Словакии.

Еще неделю назад Роберт Калиняк говорил, что не покинет пост. Пока не собирается паковать вещи и премьер Робер Фицо - он возглавляет правительство уже 10 лет. Именно против его окружения и вел расследование молодой журналист Ян Куцяка, которого две недели назад нашли убитым дома - вместе с его девушкой. Сейчас парламент обсуждает возможность выразить недоверие правительству.

"Мы собираем лидеров фракций, чтобы выразить рекомендации Национальному совету и решить, как действовать дальше. В таких ситуациях последнее слово за Национальным советом", - заявляет Бела Бугар, председатель Национального совета Словакии.

Одно из обвинений в адрес правительства, которое прозвучало в расследовании убийства журналиста, - махинации со средствами, которые выделял для Словакии фонд Евросоюза. Проверить, действительно ли были финансовые злоупотребления, пообещала Еврокомиссия.

Оценила положение дел в Словакии и группа евродепутатов. По возвращении делегаты заявили - сомневаются, что словацкому правительству под силу расследовать убийство. И посоветовали премьеру отправить министра внутренних дел в отставку. Что тот и сделал.