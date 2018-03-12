Признания Зайцевой. В Киевском райсуде Харькова сегодня слушали главную обвиняемую по делу о смертельном ДТП на Сумской. Тогда, напомню, погибли шесть человек. Подробнее - Светлана Шекера.

Зайцева просит прощения у потерпевших, говорит, что признает свою вину и вспоминает тот вечер. После ресторана ехали к подруге домой.

Скорость "Лексуса" - не меньше 80 километров в час. Увидев мигающий зеленый, а потом и желтый на светофоре, решила не останавливаться. Хорошо видела и "Фольксваген", который стартовал на желтый с другой стороны перекрестка. Начала сигналить.

"Но автомобиль "Фольксваген" не остановился, а начал резко двигаться и наоборот набирать скорость. Когда, буквально в момент удара, я резко ударила по тормозу и повернула немного вправо. После столкновения я уже не управляла автомобилем", - рассказывает Елена Зайцева, обвиняемая.

Зайцева подтверждает, что за 2 года вождения получила 6 протоколов об админ-нарушениях. Говорит, на дороге гонки не устраивала. Наркотики - никогда даже не пробовала. Но после травмы головы страдает головными болями. Накануне выпила таблетку пенталгина - обезболивающего с содержанием опиатов.

"- Какое у вас общее самочувствие здоровье было в день происшествия и перед?

- В День происшествия я чувствовала себя нормально", - утверждает Елена Зайцева, обвиняемая.

Но кто назначил это лекарство и был ли рецепт - ответа нет.

"Если рецепт врача не был выписан, у меня будет следующий вопрос - где конкретно взяли пенталгин. И был ли это пенталгин в принципе", - заявляет Лариса Матвеева, адвокат пострадавших.

Почему двигалась по центру города в час пик с превышением скорости - Зайцева тоже ответить не смогла:

"- Якою була причина перевищення вашої швидкості?

- Я не могу ответить на этот вопрос".

Зайцева обещает помогать пострадавшим - после того как выйдет на свободу. Отец погибшей в ДТП Дианы Берченко называет помощь от семьи Зайцевой фикцией.

"Нам не перечисления нужны были. Нам надо были лучшие доктора. Как вы считаете, вот эти перечисленные деньги, они оказали помощь эффективную или фиктивную? Или просто для статьи, что смягчающее обстоятельство?", - утверждает Игорь Берченко, отец погибшей в ДТП.

Второго подозреваемого - Геннадия Дронова, по его просьбе, будут допрашивать после того, как заслушают всех 15 свидетелей.