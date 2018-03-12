В Прикарпатье бюджетники ОТГ месяцами не видят зарплаты [ Редактировать ]
Общественно-полезный труд. В Прикарпатье не хватает денег на зарплаты бюджетникам. Сложнее всего в объединенных территориальных громадах.
Почему они безуспешно тонут в кредитах? Разбиралась Жанна Дутчак.
Финансовые трудности в Тлумачской объединенной территориальной громаде - с начала года. Чиновники горсовета подсчитали, что им не хватает более миллиона гривен на зарплаты педагогам.
"Станом на перше лютого нестача освітньої субвенції по зарплаті педагогічним працівникам становить 540 тисяч. І це йде в наростаючому підсумку. За лютий нам не вистачить більше мільйона", - говорит Наталья Мандар, начальник отдела образования, молодежной политики и спорта Тлумацкого горсовета ОТГ.
Субвенции от государства на зарплаты педагогам - говорят в отделе образования - не хватает. Например, аванс за февраль выплатили, используя деньги, предусмотренные на март. Но вот зарплаты тех.работникам - которые финансируются исключительно из местного бюджета - платить нечем.
"Йде зарплата викладача, з них знімається ПДФО і на основі цього ПДФО, ми платимо зарплату технічним працівникам і працівникам навчально-виховних комплексів по селах", - рассказывает Роман Круховский, председатель Тлумацкой городской ОТГ.
Такую рокировку финансирования в горсовете называют вынужденным шагом, поскольку собственных поступлений в бюджет не хватает. Чтобы погасить все долги, местные чиновники были вынуждены взять кредит - более пяти миллионов гривен.
"Ті гроші, які ми відкладали на ті об'єкти які ми запланували в нас зробити - на ремонт дороги, чи на спортивний майданчик - ми їх зараз виплачуємо оту заборгованість яка була за 2017 рік, і та, яка нам не вистачає у 18 році", - говорит Роман Круховский, председатель Тлумацкой городской ОТГ.
В Тлумачской ОТГ не исключают - что вскоре придется брать кредит снова. Ведь по расчетам, к концу года только на зарплату учителям не будет хватать около 11 миллионов гривен. Похожая ситуация и в других объединенных территориальных громадах - признаются в Ивано-Франковском облсовете. В горных районах тех.работники только на днях получили зарплату за январь. А общая задолженность по области уже превысила 30 миллионов гривен.
Николай Палийчук, председатель бюджетной комиссии Ивано-Франковского облсовета.
У нас минулого року заборгованість почала виникати десь в червні, в цьому році - починаючи з лютого місяця не мають чим платити заробітну плату.
Депутаты областного совета уже обратились к правительству и нардепам с просьбой увеличить финансирование.
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