В Прикарпатье не хватает средств на зарплаты бюджетникам ОТГ

Общественно-полезный труд. В Прикарпатье не хватает денег на зарплаты бюджетникам. Сложнее всего в объединенных территориальных громадах.

Почему они безуспешно тонут в кредитах? Разбиралась Жанна Дутчак.

Финансовые трудности в Тлумачской объединенной территориальной громаде - с начала года. Чиновники горсовета подсчитали, что им не хватает более миллиона гривен на зарплаты педагогам.

"Станом на перше лютого нестача освітньої субвенції по зарплаті педагогічним працівникам становить 540 тисяч. І це йде в наростаючому підсумку. За лютий нам не вистачить більше мільйона", - говорит Наталья Мандар, начальник отдела образования, молодежной политики и спорта Тлумацкого горсовета ОТГ.

Субвенции от государства на зарплаты педагогам - говорят в отделе образования - не хватает. Например, аванс за февраль выплатили, используя деньги, предусмотренные на март. Но вот зарплаты тех.работникам - которые финансируются исключительно из местного бюджета - платить нечем.

"Йде зарплата викладача, з них знімається ПДФО і на основі цього ПДФО, ми платимо зарплату технічним працівникам і працівникам навчально-виховних комплексів по селах", - рассказывает Роман Круховский, председатель Тлумацкой городской ОТГ.

Такую рокировку финансирования в горсовете называют вынужденным шагом, поскольку собственных поступлений в бюджет не хватает. Чтобы погасить все долги, местные чиновники были вынуждены взять кредит - более пяти миллионов гривен.

"Ті гроші, які ми відкладали на ті об'єкти які ми запланували в нас зробити - на ремонт дороги, чи на спортивний майданчик - ми їх зараз виплачуємо оту заборгованість яка була за 2017 рік, і та, яка нам не вистачає у 18 році", - говорит Роман Круховский, председатель Тлумацкой городской ОТГ.

В Тлумачской ОТГ не исключают - что вскоре придется брать кредит снова. Ведь по расчетам, к концу года только на зарплату учителям не будет хватать около 11 миллионов гривен. Похожая ситуация и в других объединенных территориальных громадах - признаются в Ивано-Франковском облсовете. В горных районах тех.работники только на днях получили зарплату за январь. А общая задолженность по области уже превысила 30 миллионов гривен.

Николай Палийчук, председатель бюджетной комиссии Ивано-Франковского облсовета.

У нас минулого року заборгованість почала виникати десь в червні, в цьому році - починаючи з лютого місяця не мають чим платити заробітну плату.

Депутаты областного совета уже обратились к правительству и нардепам с просьбой увеличить финансирование.