Пленарная неделя: какие законы готовятся рассмотреть депутаты [ Редактировать ]
Две пленарные недели - и множество нерешенных вопросов. Нардепы - возвращаются в сессионный зал. С планами традиционно определялись на согласительном совете. Хотят, например, заслушать отчет Гонтаревой. Вот только придет она, только если будут голоса за назначение нового руководителя НБУ. О чем еще говорили и за что собираются голосовать - об этом далее в материале.
У нардепов впереди - две пленарные недели и стопка законопроектов, которые направили из комитетов. Дни заседаний решили поделить на тематические блоки. К примеру, завтра - намерены заняться вопросами правоохранительной деятельности и внести изменения в закон о Государственном бюро расследований. Рассмотрят вопросы интеллектуальной собственности, будет, возможно, и кадровый день - если фракции договорятся.
"Вийти в розгляд питання, не маючи позиції фракцій, не маючи позитивного рішення - це дати негативний результат, бурхливу дискусію, яка буде безрезультатною. Дискусії продовжуються, я сподіваюсь, що до четверга ці дискусії будуть завершені, і я розраховую, що ми зможемо перейти до хоча б частини тих кадрових питань, які стоять на порядку денному ВРУ", - подчеркнул Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.
"Ми вимагаємо - звіту Гонтарєвої, це перше, вона повинна бути в залі ВР і розказувати українському суспільству чому вона, особисто, обвалила курс української гривні з 12 до 26. Вона це зробила, свідомо. Вона повинна пояснити, чим вона займалась з квітня місяця по сьогоднішній день", - заявил Сергей Власенко, народный депутат, "Батькивщина".
Кадровые вопросы - это не только Гонтарева, но и назначение членов ЦИК, счетной палаты и омбудсмена. Кого увольнять, а кого назначать и когда - в один день или нет - остается главным предметом обсуждения. Дискутируют нардепы о законопроекте о Нацбезопасности. Сейчас профильный комитет экстренно готовит его к рассмотрению в зале.
"Делегація БПП тільки що повернулась з Вашингтону, і одна з найбільш важливих зустрічей відбулась в Пентагоні, де ми проговорювали закон про національну безпеку, це є надважливим законом, який не тільки вводить громадський контроль над збройними силами, але й дуже потужно просуває і підсилює ефективність нашої оборонної діяльності, ефективність сектору оборони", - заявил Артур Герасимов, народный депутат, "Блок Петра Порошенко".
"Насправді, було б правильніше назвати цей закон про воєнну безпеку, тому що там виключно критерії воєнної безпеки, національна безпека - це значно ширше - це і екологічна, і продовольча, і енергетична безпека. Нічого цього в законопроекті президента немає, тому ми пропонуватимемо поправки", - заявил Олег Ляшко, народный депутат, "Радикальная партия".
Закон о Нацбезопасности должен, в том числе, приблизить Украину к стандартам НАТО. О членстве в перспективе и нынешнем статусе аспиранта в Раде - говорили практически все фракции.
"На шляху до НАТО нас чекає багато роботи - нам потрібно завершити антикорупційну реформу і створити незалежний антикорупційний суд, нас чекає реформа сектору оборони і ВПК, ухвалення закону про нацбезпеку, який окрім реформи системи управління оборонного сектору передбачає, що вступ до ЕС та НАТО є нашими стратегічними пріоритетами", - подчеркнул Максим Бурбак, народный депутат, "Народный фронт".
"Натівський стандарт починається в першу чергу з поваги до солдата! Я пропоную зайти в інтернет і подивитись, в яких умовах наші солдати знаходяться на полігоні у Широкому лані. Це не просто ганьба, це знущання! Щонайменше, у наступну п'ятницю ми повинні отримати відповідь від оборонного відомства не лише як воно дійшло до такої ситуації, а яких заходів буде вживатись, щоб таких ситуацій не було", - заявил Руслан Сидорович, народный депутат, "Самопомич".
Но не только выступления руководства Минобороны - нардепы также требуют отчета ряда ведомств и инициируют отставку действующих руководителей.
"Ми вважаємо, що повинен бути звіт уряду, перш за все з приводу того, яким чином створювалась тарифна та енергетична політика останніми роками. Ми вважаємо, що наступного тижня має бути переглянутий бюджет. Є всі нормативні документи, щоб військові пенсіонери отримали збільшення, яке вони чекають з 2012 року , і останнє - ми наполягаємо на звільненні керівника Міністерства охорони здоров'я, тому що пропонувати в країні платні роди, коли країна щорічно втрачає 200 тисяч населення і всі соціальні виплати заморожені - це як мінімум - непрофесіоналізм на грані зі злочином", - убежден Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".
Проект постановления об увольнении Ульяны Супрун в Раде зарегистрировали. Но когда за него смогут проголосовать - остается только гадать. Это зависит от руководства парламента.
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