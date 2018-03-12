Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, кто несет ответственность за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает Радио Свобода.

Мэй заявила, что ответственность за случившееся, очень вероятно, несет Россия.

Великобритания дала России время до вечера вторника, 13 марта, дать разъяснения относительно случившегося.

Тереза Мэй подчеркнула, что после произошедшего дальнейшие отношения с Россией в таком же формате, как если бы ничего не случилось, невозможны.

При этом премьер-министр Великобритании сказала, что осуждает "действия именно российского государства", и не предъявляет претензий российскому народу.

Ранее мы сообщали, что остатки яда, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, были обнаружены в пиццерии.