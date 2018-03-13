Знаменитую скрипку Эйнштейна продали за баснословную сумму [ Редактировать ]
В Нью-Йорке на аукционе Bonhams продали скрипку автора теории относительности Альберта Эйнштейна, передает The Times of Isral.
Анонимный покупатель отдал за скрипку 500 тысяч долларов, хотя организаторы аукциона предполагали, что ее заберут за 120 тысяч.
Скрипку в 1933 году сделал мастер Оскар Штегер. Внутри инструмента есть надпись: "Сделано для величайшего в мире ученого Альберта Эйнштейна. От Оскара Штегера".
Спустя годы Эйнштейн подарил скрипку сыну дворника Уильяму Хибсу, который занимался научной деятельностью в Принстонском университете.
Накануне на аукционе продали письмо с теорией относительности.
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