Авиакатастрофа в Непале: количество жертв возросло [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Количество погибших в результате крушения самолета в аэропорту Непала увеличилось, продолжается спасательная операция, передает Синьхуа.
Авиакатастрофа унесла жизни 49 человек, еще 17 госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли заявил, что расследованием займется правительство.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о падении самолета в Иране.
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