В Германии скончался 96-летний Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима", передает Deutsche Welle.

В 2015 году бывшего эсэсовца приговорили к четырем годам лишения свободы за причастность к убийству заключенных в концлагере Освенцим.

И хотя он непосредственно не принимал участия в убийствах, суд признал его деятельность вкладом в функционирование механизма массовых убийств.

Гренинг распоряжался финансами и ценными вещами депортированных евреев.

Накануне мы сообщали, что Гренинга посадили в тюрьму, несмотря на попытки обжаловать приговор.