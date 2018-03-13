В Германии умер "бухгалтер Освенцима" [ Редактировать ]
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В Германии скончался 96-летний Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима", передает Deutsche Welle.
В 2015 году бывшего эсэсовца приговорили к четырем годам лишения свободы за причастность к убийству заключенных в концлагере Освенцим.
И хотя он непосредственно не принимал участия в убийствах, суд признал его деятельность вкладом в функционирование механизма массовых убийств.
Гренинг распоряжался финансами и ценными вещами депортированных евреев.
Накануне мы сообщали, что Гренинга посадили в тюрьму, несмотря на попытки обжаловать приговор.
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