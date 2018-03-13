МВФ повысил требования для Украины

Глава представительства МВФ в Украине - в интервью журналу "Новое время" заявил, что не только повышение цены газа, но еще и земельная реформа - остаются среди того, что наши политики должны сделать, чтобы продолжать сотрудничество с МВФ.