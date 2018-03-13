В Венесуэле рухнула экономика [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В комиссии по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщили о катастрофическом уровне инфляции в стране, передает РИА Новости.
Только в феврале уровень инфляции достиг 80%, а за год он составил 6000%.
"Это конец зарплат, выплат, пенсий и сбережений", - заявил депутат Хосе Герра.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле хотят заменить деньги криптовалютой.
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