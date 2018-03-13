Гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Сегодня всем знакам зодиака нужно особенно тщательно прислушиваться к своему телу, есть риск возникновения проблем со здоровьем. Вместе с тем, 13 марта - хороший день для разрешения споров и конфликтов, важно сделать первый шаг.
Овен
Будьте осторожны во всех жизненных сферах. В работе беритесь только за те дела, в которых видите перспективу.
Телец
Чтобы преодолеть возможные невзгоды, вам пригодятся гибкость ума и нестандартное мышление. Постарайтесь не провоцировать ссоры.
Близнецы
Сегодняшний день может стать решающим в вашей карьере. Есть риск поссориться с руководителем.
Рак
Уделите внимание повседневным делам и бытовым обязанностям. Не откладывайте важный разговор с близкими.
Лев
Вы будете сомневаться в собственных силах и правильности выбора, но наберитесь смелости и бросьте вызов трудностям.
Дева
Скорее всего, вам захочется сбежать от проблем, но вы все равно будете возвращаться к ним снова и снова, так что лучше не откладывать решительные действия.
Весы
Вам нужно всерьез задуматься о будущем и о том, куда вы двигаетесь. Позаботьтесь о близких и родных людях.
Скорпион
Кто-то, кто нуждается в вашей помощи, стесняется открыто об этом попросить. Присмотритесь, возможно, в ваших силах облегчить участь друга.
Стрелец
Доверяйте интуиции и не общайтесь с людьми, которые кажутся неискренними. Есть большая вероятность оказаться обманутым.
Козерог
Сегодня хороший день для реализации новых идей и планирования проектов.
Водолей
Все задуманное обязательно сбудется, если ваши намерения исключительно добрые. Постарайтесь снисходительно относиться к чужим слабостям.
Рыбы
Внимательно следите за временем. Сегодня есть большая вероятность, что вы будете всюду опаздывать.
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