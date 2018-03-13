Гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

Сегодня всем знакам зодиака нужно особенно тщательно прислушиваться к своему телу, есть риск возникновения проблем со здоровьем. Вместе с тем, 13 марта - хороший день для разрешения споров и конфликтов, важно сделать первый шаг.

Овен

Будьте осторожны во всех жизненных сферах. В работе беритесь только за те дела, в которых видите перспективу.

Телец

Чтобы преодолеть возможные невзгоды, вам пригодятся гибкость ума и нестандартное мышление. Постарайтесь не провоцировать ссоры.

Близнецы

Сегодняшний день может стать решающим в вашей карьере. Есть риск поссориться с руководителем.

Рак

Уделите внимание повседневным делам и бытовым обязанностям. Не откладывайте важный разговор с близкими.

Лев

Вы будете сомневаться в собственных силах и правильности выбора, но наберитесь смелости и бросьте вызов трудностям.

Дева

Скорее всего, вам захочется сбежать от проблем, но вы все равно будете возвращаться к ним снова и снова, так что лучше не откладывать решительные действия.

Весы

Вам нужно всерьез задуматься о будущем и о том, куда вы двигаетесь. Позаботьтесь о близких и родных людях.

Скорпион

Кто-то, кто нуждается в вашей помощи, стесняется открыто об этом попросить. Присмотритесь, возможно, в ваших силах облегчить участь друга.

Стрелец

Доверяйте интуиции и не общайтесь с людьми, которые кажутся неискренними. Есть большая вероятность оказаться обманутым.

Козерог

Сегодня хороший день для реализации новых идей и планирования проектов.

Водолей

Все задуманное обязательно сбудется, если ваши намерения исключительно добрые. Постарайтесь снисходительно относиться к чужим слабостям.

Рыбы

Внимательно следите за временем. Сегодня есть большая вероятность, что вы будете всюду опаздывать.

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