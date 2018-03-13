13 марта: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
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13 марта - 72-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 293 дня.
Религиозные праздники и памятные дни
- память преподобного Василия Декаполита, исповедника (ок. 750);
- память священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского (1772);
- память преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, иеромонаха (435);
- память блаженного Николая Саллоса, Христа ради юродивого, Псковского (1576);
- память священномученика Протерия, Патриарха Александрийского (457);
- память священномученика Нестора, епископа (Пергийского) Магиддийского (ок. 250);
- память преподобных жен Марины и Киры (ок. 450);
- память преподобного Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа Дамасского (V);
- память преподобномученика Феоктириста (Феостирикта) Медикийского (VIII);
- празднование в честь Девпетерувской иконы Божией Матери (1392).
Именины 13 марта
Католические: Авив, Джеральд, Евфрасия, Леандр, Летиция, Никифор, Родерик.
Православные: Арсений, Варсонофий, Василий, Иван, Кассиан, Кира, Марина, Нестор, Николай, Протерий, Феоктирист.
Читайте также наш прогноз погоды и гороскоп на 13 марта.
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