"Россия остается безответственной силой": в США прокомментировали покушение на Сергея Скрипаля [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон прокомментировал нападение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, которое произошло в Великобритании.
Тиллерсон заявил, что полностью согласен с выводами Великобритании относительно причастности России к отравлению.
"У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее оценке, что Россия, похоже, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - сказано в заявлении главы Госдепа.
Рекс Тиллерсон выразил возмущение действиями России во всем мире.
"...от Украины до Сирии, а теперь и в Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной дестабилизирующей силой в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнями их граждан", - заявил он.
Ранее мы сообщали, что остатки яда, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, были обнаружены в пиццерии.
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