Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон прокомментировал нападение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, которое произошло в Великобритании.

Тиллерсон заявил, что полностью согласен с выводами Великобритании относительно причастности России к отравлению.

"У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее оценке, что Россия, похоже, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - сказано в заявлении главы Госдепа.

Рекс Тиллерсон выразил возмущение действиями России во всем мире.

"...от Украины до Сирии, а теперь и в Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной дестабилизирующей силой в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнями их граждан", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что остатки яда, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, были обнаружены в пиццерии.