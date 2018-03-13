Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана еще на год, сообщается на сайте правительства.

"Действия и политика правительства Ирана, включая развитие программы баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - сказано в документе.

В то же время, Дональд Трамп признал, что ядерная сделка с Ираном обеспечила производство исключительно мирного атома стране.

"И хотя эти меры существенно меняют нашу санкционную политику, всеобъемлющие санкции, не касающиеся ядерного оружия Ирана, остаются в силе", - подчеркнул президент США.

Ранее США ввели санкции против КНДР из-за применения химического оружия.