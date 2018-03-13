Трамп продлил жесткие санкции против Ирана [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана еще на год, сообщается на сайте правительства.
"Действия и политика правительства Ирана, включая развитие программы баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - сказано в документе.
В то же время, Дональд Трамп признал, что ядерная сделка с Ираном обеспечила производство исключительно мирного атома стране.
"И хотя эти меры существенно меняют нашу санкционную политику, всеобъемлющие санкции, не касающиеся ядерного оружия Ирана, остаются в силе", - подчеркнул президент США.
Ранее США ввели санкции против КНДР из-за применения химического оружия.
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