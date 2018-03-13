В Техасе взорвали бомбы на пороге жилых домов, есть жертвы [ Редактировать ]
В Остине (Техас, США) взорвали две бомбы, каждая из которых была оставлена в виде посылки на пороге жилого дома и взорвалась при попытке открыть ее, передает Reuters.
В результате первого взрыва погиб 17-летний парень и пострадала 40-летняя женщина. Из-за второго взрыва получила ранения пожилая женщина.
Бомбы были оставлены на пороге домов афроамериканцев и латиноамериканцев. В полиции заявили, что преступления могли произойти на почве расовой ненависти.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о взрыве жилого дома в Бельгии.
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